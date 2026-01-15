Polo Fieristico e congressuale a Reggio Calabra, la proposta di Candeloro Imbalzano e il “progetto Gregotti”

“Ci ha fatto piacere leggere l’autorevole presa di posizione del Presidente di Confindustria, ing. Domenico Vecchio, sulla ineludibile necessità di dotare Reggio e, aggiungiamo, la sua provincia, di un Polo Fieristico moderno, sul modello di quelli di alcune importanti città del Paese, capace di ospitare almeno dieci-dodici eventi fieristici all’anno ed attrezzato per essere anche un Centro Congressi, nella visione della città turistica che tutti desideriamo costruire. Dichiarazione che riprende analoga idea dell’attuale Presidente della Camera di Commercio, dott. Ninni Tramontana, di qualche anno fa, lasciata cadere dalla miope Amministrazione Falcomatà. All’ing. Vecchio, mi pare legittimo ricordare che il partito di Forza Italia ha da tempo messo nero su bianco sulla estrema necessità di una simile struttura, riprendendo ed aggiornando, se necessario, il progetto commissionato, redatto e pagato a suo tempo all’archistar Vittorio Gregotti, che risolveva le due sinergiche esigenze e che, negli anni scorsi, era giunto quasi allo stadio finale di approvazione da parte degli Organi tecnici preposti”.

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, dirigente di Forza Italia, già assessore comunale alle Attività Produttive e che, nella qualità di Presidente della relativa Commissione al Consiglio Regionale, diede un importante contributo alla elaborazione ed alla approvazione della Legge sul Sistema Fieristico Calabrese.

“Si trattava di un progetto da noi proposto, nella qualità di Assessore al ramo, fin dal 2004, nel corso di una due giorni programmatica organizzata dalla prima Giunta Scopelliti a Gambarie e portato avanti tenacemente negli anni successivi. Non ci interessa più rivangare la vicenda che portò la Giunta Falcomatà al definanziamento dell’opera, dirottando altrove i 10 milioni già stanziati, secondo la macroscopica ed erronea convinzione che oggi il commercio si svolge on-line, confondendo le vendite al dettaglio con le strategiche opportunità che offre un Polo Fieristico-Congressuale. Ora stiamo entrando in una stagione politico – amministrativa nuova per la città e dobbiamo e vogliamo guardare avanti per recuperare il grande lasso di tempo perduto, facendo sprofondare Reggio economicamente e socialmente”, continua Imbalzano.

“Poiché, per cognizione diretta, ci risulta che anche le Associazioni Commerciali, condividono questa necessità e, mi auguro, che altrettanto facciano le Associazioni Artigianali anch’esse indispensabili stakeholder, si tratta di ricominciare a lavorare in questa direzione, avviando una proficua discussione sulla sua definitiva localizzazione, rispetto alla ipotesi precedente di Arghillà Sud, da confermare o meno”, aggiunge Candeloro Imbalzano.

“Il partito di Forza Italia, è pronto, nel contesto di naturali incontri politico-programmatici con gli altri partiti della coalizione di Centro-Destra a sottoporre questa sua radicata convinzione, per approdare successivamente a scelte strategiche sul futuro prossimo della città e coinvolgendo tutte le Associazioni Produttive, anche organizzando un Workshop dedicato all’argomento ed invitando, in quella occasione, riconosciuti ed importanti manager del Settore Fieristico Nazionale. Il futuro della nostra Città Metropolitana dovrà camminare anche, e forse soprattutto, su questo binario, per non continuare ad essere un territorio dalle visite giornaliere ed anche per assicurare al nostro Aeroporto, anche per questa via, una continuità di sviluppo definitivo”, conclude Candeloro Imbalzano.