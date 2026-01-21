Politica, l’ultimo sondaggio: Fdi avanti, Pd staccato. Tutti i DATI

Secondo un sondaggio di Tecnè – Dire, la situazione risulta essere praticamente immobile. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 31%. Risale il Partito Democratico, che arriva al 21,7%. Il Movimento 5 Stelle cala al 12%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,3%. Forza Italia e Lega sono rispettivamente al 10,6% e all’8,2%.

Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,4%, seguita da Italia Viva in crescita al 2,3% e da +Europa, che si attesta all’1,6%. Gli altri partiti sono al 2,9%. L’astensionismo e incerti sono intorno al 48,6%.

Il borsino dei leader