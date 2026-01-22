Polistena, il 24 gennaio “Un Gramsci mai visto” per festeggiare l’anniversario del PCdI

“Il 21 gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito Comunista d’Italia. Al di là di ogni reminiscenza nostalgica, la data del 21 gennaio rappresenta un richiamo simbolico per tutte le comuniste e i comunisti italiani che si riconoscono oggi nell’antifascismo e nel pensiero gramsciano che ispirò a quel tempo la costruzione di un’organizzazione politica progressista e rivoluzionaria come il PCI. Le lotte del movimento operaio, le conquiste per i diritti sociali in Italia ed in Europa, la Resistenza, la riforma agraria, le rivoluzioni d’oltreoceano e del dopoguerra, i movimenti anticoloniali per l’indipendenza dei popoli africani prima schiavi, sono eventi incancellabili della storia recente dell’umanità, accaduti proprio grazie alla spinta forte dell’ideologia marxista e, in Italia, della filosofia gramsciana che contribuì alla vittoria delle lotte di liberazione dal fascismo“. È quanto dichiarato dal Partito della Rifondazione Comunista Circolo Territoriale “A. Gramsci” di Polistena.

“Per questi motivi il Circolo di Rifondazione Comunista di Polistena e del territorio ricorda l’anniversario della nascita del Partito Comunista sabato 24 gennaio alle ore 21 all’Auditorium Comunale con uno spettacolo teatrale su Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano, interpretato dal Prof. Angelo D’Orsi, docente in pensione dell’Università di Torino e accompagnato dalla musica popolare del gruppo calabrese I MATTANZA.

Il Prof. D’Orsi in particolare è stato recentemente al centro delle cronache nazionali per essere stato più volte censurato per le sue iniziative non allineate all’attuale narrazione delle potenze occidentali, che cercano di spacciare per buonismo democratico una chiara protervia imperialista nei teatri di guerra in corso.

Pertanto, chi si riconosce liberamente nella identità e nell’appartenenza agli ideali gramsciani di lotta, resistenza e liberazione potrà tranquillamente partecipare all’evento di sabato, senza censura o bavaglio di alcun tipo“, conclude il Partito della Rifondazione Comunista Circolo Territoriale “A. Gramsci” di Polistena.