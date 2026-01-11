Polistena, “Festa a Teatro” per il 105° anniversario della nascita del PCdI

In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d’Italia (21 gennaio1921– 21 gennaio 2026), il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo territoriale “A. Gramsci” di

Polistena promuove “una serata speciale all’insegna di teatro, musica, memoria e cultura politica. L’appuntamento è per mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Comunale di Polistena, con “Festa a Teatro – Un Gramsci mai visto”, uno spettacolo di e con Angelo D’Orsi, accompagnato da interventi musicali dei “Mattanza” – Gruppo musicale di cultura popolare. La serata intende offrire al pubblico un’occasione di incontro e riflessione, riportando al centro la figura di Antonio Gramsci attraverso una proposta scenica che unisce narrazione e musica, in un format pensato per coinvolgere e stimolare il confronto”.

Rifondazione Comunista intende “riscoprire i veri valori della politica di sinistra in un tempo dove l’impegno politico è spesso dettato da inganni e fattori personali se non da posizionamenti in nome di interessi particolari e affari. Far conoscere ai giovani il pensiero di un intellettuale comunista come Antonio Gramsci che ha pagato con il carcere e la vita non aver mai abiurato alle proprie idee e convinzioni politiche, è un modo per rinnovare la necessità di un impegno politico al servizio della gente”.