Polistena: Aleria Studio vince per il quinto anno consecutivo i Wedding Awards di Matrimonio.com

Per il quinto anno consecutivo, Aleria Studio conquista il Wedding Awards di Matrimonio.com nella categoria Video, confermandosi tra le eccellenze del wedding italiano. Il riconoscimento, assegnato dal più grande colosso wedding al mondo, assume un valore particolarmente significativo se si considera che su Matrimonio.com sono registrati oltre 84.000 professionisti. I Wedding Awards rappresentano infatti uno dei programmi di riconoscimento più completi e trasparenti dell’intero settore wedding nazionale.

Alla base del premio per Aleria Studio, un approccio costruito nel tempo e rimasto invariato: un numero contingentato di matrimoni seguiti ogni anno, una dedizione totale a ogni coppia e una narrazione fortemente personalizzata, pensata come un racconto unico e cucito su misura.

“Questo premio è il risultato delle scelte che abbiamo fatto – dichiarano i fondatori dello studio Alessandro Pecora e Gabiria Politanò –. Seguire un numero giusto di coppie poter dedicare tempo, ascolto e presenza reale, per raccontare storie autentiche, senza compromessi”. Un modo di lavorare che guarda al futuro delle immagini, alla memoria e al tempo lungo: “Crediamo in racconti pensati per durare, da riguardare negli anni e da restituire a chi verrà dopo, con rispetto e semplicità”, aggiungono.

Il valore dei Wedding Awards è sottolineato anche da Raina Moskowitz, CEO di The Knot Worldwide, gruppo a cui fa capo Matrimonio.com: “I Wedding Awards mettono in luce le migliori aziende del settore in Italia, che hanno saputo guadagnare la fiducia delle coppie grazie a servizi eccezionali, costanza e creatività”.

Aleria Studio ha costruito un percorso solido e pluripremiato, ricevendo riconoscimenti anche in ambito culturale e cinematografico, come il prestigioso Premio Cultura Cinematografica, e venendo oggi ingaggiato per raccontare matrimoni in tutta Italia. Lo studio è noto anche per attività di comunicazione visual creativa riservata ad aziende e professionisti.