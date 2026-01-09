Policlinico di Messina, si è dimesso il Direttore Generale Santonocito

Si è dimesso il Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina il dott. Giorgio Giulio Santonocito, che da ieri ha assunto il medesimo ruolo presso l’AOU Rodolico San Marco di Catania. Al momento a svolgere le funzioni di Direttore Generale è il Direttore Amministrativo la dott.ssa Elvira Amata.“Desidero ringraziare – ha detto il Dott. Santonocito – tutto il personale del Policlinico di Messina per il lavoro svolto e per l’impegno posto nelle attività portate avanti nel corso degli ultimi due anni. Sono stati mesi intensi, durante i quali siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti. Un grazie speciale va al Rettore, la Prof.ssa Giovanna Spatari, per la fiducia accordata e per la collaborazione, sempre sinergica e proficua, che abbiamo avuto”.

“Auguro al Policlinico di Messina il meglio per il futuro perché sono più che mai consapevole delle straordinarie potenzialità che tale Azienda ha soprattutto per le competenze umane e professionali”, conclude.