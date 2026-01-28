Perché i social ci leggono nel pensiero? Incontro interessante a Reggio Calabria su ciò che si cela “dietro” i nostri smartphone

Vi è mai capitato di pensare a un oggetto e ritrovarvelo davanti agli occhi scorrendo il feed dei social? O di chiedervi perché certi contenuti sembrino “leggere” i vostri desideri più intimi? Non è magia, ma il risultato di complessi processi digitali che influenzano quotidianamente la nostra libertà. È questa la “verità che non vediamo”, una scatola nera che oggi l’intera cittadinanza è invitata a esplorare.

Venerdì 30 Gennaio, alle ore 19:00, presso il Salone della Parrocchia “Maria Santissima del Carmelo” di Archi Carmine (Reggio Calabria), si terrà un incontro di straordinaria attualità nell’ambito del percorso “Luce nel Digitale”. Un appuntamento aperto a tutta la il quartiere e la città, pensato per squarciare il velo su ciò che accade dietro il vetro dei nostri smartphone.

La sfida etica: “siamo ancora noi a scegliere?”

L’iniziativa prende le mosse dalle recenti e forti provocazioni lanciate da Papa Leone XIV in occasione della “LX Giornata delle Comunicazioni Sociali”. Il Santo Padre ha scosso le coscienze mettendo in guardia da un mondo popolato da “chatbot affettuosi” e calcoli statistici, chiedendosi se ci sia ancora spazio per il battito del cuore umano. In un mercato dove i nostri dati sono la merce, come possiamo restare “pienamente umani” e non semplici profili da vendere?

Un esperimento sociale in diretta che lascerà di stucco

A guidare questa indagine tecnica e sociale sarà il Prof. Ing. Alessio Petrolino, esperto di Cybersecurity. L’incontro sarà moderato da Valerio Saraceno, esperto in comunicazione. La serata non sarà una semplice conferenza, ma un’esperienza interattiva. Il momento clou sarà infatti un esperimento sociale dal vivo: cosa può scoprire un esperto di sicurezza informatica partendo solo dai profili social di alcuni volontari (giovani e adulti)? La risposta potrebbe essere inquietante. Il pubblico vedrà con i propri occhi quanto siamo realmente “esposti” e come i nostri passi digitali lascino tracce che qualcuno, dall’altra parte dello schermo, sa leggere perfettamente per influenzare i nostri gusti e le nostre scelte.

Un invito alla città: genitori, giovani ed educatori

L’incontro si rivolge all’intera comunità parrocchiale e reggina: ai giovani che abitano costantemente la rete, ai genitori che vogliono strumenti per proteggere i propri figli, e agli educatori che sentono la sfida di un mondo che cambia. L’obiettivo non è alimentare la paura della tecnologia, ma accendere una luce per distinguere il calore di un incontro vero dal freddo bagliore di un pixel. La comunità di Archi Carmine invita a interrogarsi sul confine tra libertà e tecnologia: l’appuntamento è per venerdì sera nel salone della Parrocchia di Archi Carmine.