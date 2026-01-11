Paura per Klaus Davi, esplode la gomma sull’A2 Salerno-Reggio Calabria dopo 2 giorni in Aspromonte a cercare un latitante | FOTO

Dopo aver trascorso due giorni in Aspromonte per cercare di contattare il latitante Strangio Sebastiano, classe ’75, presunto esponente del clan Nirta Strangio irreperibile dall’ottobre scorso (al quale recentemente Davi aveva rivolto un appello di tornare sui suoi passi e di costituirsi alle forze dell’ordine, Klaus Davi nella mattinata di oggi domenica 11 gennaio, di ritorno a Milano, ha avuto uno spiacevole inconveniente.

La ruota posteriore di sinistra della sua autovettura è letteralmente scoppiata all’improvviso in autostrada, precisamente nel tratto tra Pizzo Calabro e Lamezia Terme. Il giornalista non ha fatto neanche in tempo ad accostare in una piazzola di sosta ma ha dovuto sostare nella corsia d’emergenza e attendere i soccorsi. Gli operatori del soccorso stradale sono stati tempestivi e dopo aver caricato sul carroattrezzi il veicolo lo hanno scortato all’aeroporto di Lamezia Terme dove gli è stato possibile sostituire l’auto noleggiata e proseguire il viaggio per Milano.

E’ quanto inviato alla stampa dal giornalista e massmediologo Klaus Davi.