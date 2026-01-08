Paura a Cosenza, esplode una bombola a Bisignano: crolla parte di una palazzina

L’esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano (Cosenza). Nello stabile vivono due donne ultra sessantenni una delle quali è rimasta gravemente ferita ed ustionata ed è stata trasportata nell’ospedale di Cosenza dai sanitari del 118. L’altra ha riportato solo qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e uomini della protezione civile. Ad accorrere anche il sindaco Francesco Fucile.

”Il boato – ha detto il primo cittadino – è stato sentito a chilometri di distanza, ma per fortuna al momento non si registrano vittime. La macchina dei soccorsi è stata puntuale e operativa e siamo tutti qui a prestare soccorso. Le abitazioni vicine al momento non sembrano abbiano subito danni. Certamente avvieremo tutti i controlli del caso”.