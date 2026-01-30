Parte con successo l’edizione 2026 di “Strettamente personale”: grande audience per la prima puntata

Grande audience ha registrato la prima puntata della nuova edizione di Strettamente personale, il talk firmato da Emilia Condarelli per ReggioTV. Tante le novità dell’edizione 2026 del programma di approfondimento giornalistico, a partire dalla divertente sigla, realizzata in collaborazione con lo shoman Ciccio Spinelli, protagonista insieme a Condarelli del video, ma anche autore della canzone “Quella panchina in Via Marina”.

“Il misterioso caso dell’agente Sissy” è il titolo di questa prima puntata, che sarà replicata questa sera alle ore 21.35 e domenica alle ore 10.00. Ospiti di ReggioTV, nel salotto dell’associazione Cult3.0, per esaminare il drammatico caso di cronaca e la vicenda giudiziaria che ne è scaturita: i genitori di Sissy, Caterina e Salvatore, la sorella Patrizia, gli avvocati Albanese e Di Loredana, il perito informatico Riefolo e l’allenatore Tramontana. In studio, insieme al numeroso pubblico, anche il divertente Ciccio Spinelli e l’artista Elena Iacopino con le sue sculture al bergamotto.