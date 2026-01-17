Parroco di Reggio Calabria raggiunge i 100 mila follower su Instagram e commenta felice: “siamo influencer di Dio”

“Siamo influencer di Dio fatti per il cielo”. Così commenta Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, in occasione del raggiungimento da qualche giorno dei 100 mila follower su Instagram. “Da sempre ho fatto uso dei social media per diffondere il messaggio cristiano con riflessioni o messaggi che servono a far riflettere il lettore”. Il prete, attraverso questi nuovi spazi di relazioni sociali che sono i social media e i social network, è chiamato ad essere “portatore di speranza e a dare tanto coraggio a chi vive momenti difficili e di scoraggiamento. Qualche anno fa un mio amico giornalista, Giuseppe Toscano, mi aveva definito il parroco più ‘social’ che tiene fissa sempre la barra dell’essere cristiano e quindi della fede”.

“Nel fare la ‘benedizione’ dei tablet ho spesso sensibilizzato i parrocchiani all’uso corretto dei mezzi di comunicazione, strumenti preziosi per veicolare le buone notizie, ma che possono ferire e alimentare campagne di odio e disinformazione. In pochi mesi Facebook e Instagram (su Tik Tok ci sono ma mai utilizzato) sono arrivato a 100 mila follower proprio perché la gente (anche attraverso i social se utilizzati bene) è ‘assetata’ anche di parole ‘positive’ .A me non rimane che ringraziare tutti coloro che giornalmente condividono i miei post e i video. Alcuni addirittura sono diventati virali. Papa Leone ci invita a rendere virali la ‘bellezza’ e la ‘luce della verità'”.

“Ci tengo a sottolineare che l’uso dei media digitali deve essere operoso e responsabile, trasformando le piattaforme in luoghi di speranza. In questi anni, grazie anche alla ‘missione digitale’, ho dato attraverso le riflessioni tanto coraggio e forza a tanti (giovani e adulti) diffondendo speranza e fede valori online. Mi permetto però di sottolineare l’importanza di passare dalla semplice connessione alla vera comunicazione, valorizzando l’incontro reale, la stretta di mano e l’abbraccio. Per ringraziare tutti per il traguardo raggiunto dei…100ml follower su Instagram ho realizzato un video. Grazie a tutti! Sursum Corda Semper”.