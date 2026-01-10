Parisi (Forza Italia): “a Bagnara servono più democrazia e responsabilità”

“Negli ultimi mesi Bagnara Calabra sta vivendo una fase di profonda fragilità istituzionale e politica, che sta indebolendo la capacità del Comune di rispondere ai bisogni reali della comunità. Il Consiglio comunale, che dovrebbe essere il luogo centrale del confronto democratico, è stato di fatto ridotto a un organo di mera ratifica, privo di un vero dibattito sulle questioni che incidono sulla vita dei cittadini”. E’ quanto afferma Virginia Parisi, coordinatore di Forza Italia di Bagnara Calabra. “Le Commissioni consiliari risultano paralizzate, smembrate da dimissioni e divisioni interne. La maggioranza non riesce da mesi nemmeno ad esprimere un capogruppo, mentre la Giunta è stata oggetto di continui rimpasti, in un clima confuso e umiliante per le istituzioni. Il caos nella distribuzione delle deleghe e le convocazioni frettolose del Consiglio comunale sono il segno evidente di una maggioranza che vive in una condizione di instabilità permanente, nella quale prevalgono equilibri interni e giochi di potere piuttosto che l’interesse generale”, rimarca Parisi.

“A pagare tutto questo è la città: una Bagnara che soffre la carenza idrica, un sistema fognario precario, il degrado urbano, la sporcizia diffusa, la pressione fiscale altissima che soffoca famiglie e attività commerciali, mentre aziende e opportunità continuano ad andare via. È un quadro che parla di un paese che rischia di perdere prospettive e futuro. Quando il dibattito viene soffocato e il confronto viene svuotato, viene colpita la vera anima della democrazia. Per questo oggi rivolgiamo un appello a tutte le forze vive della città – partiti, associazioni, gruppi di volontariato, cittadini – affinché si ritrovi il coraggio di guardarsi negli occhi, parlare con franchezza e agire con responsabilità, mettendo da parte ogni interesse particolare. Forza Italia Bagnara mette sin da subito a disposizione la propria sede come luogo di ascolto, confronto e costruzione di idee e progetti concreti. La nostra comunità merita un futuro diverso, più serio, più trasparente e più giusto. Sta a tutti noi contribuire a costruirlo”, conclude Parisi.