Paolo Del Debbio di nuovo assente per motivi di salute da “4 di sera”

Il pubblico di Rete 4 ha avuto una sorpresa amara nella serata di questo lunedì 26 gennaio, quando, all’apertura della trasmissione 4 di sera, non ha trovato il consueto e apprezzato volto di Paolo Del Debbio. Al suo posto, con il consueto piglio energico, è apparso Mario Giordano, chiamato a sostituire il collega all’ultimo momento. La notizia della nuova défaillance del conduttore toscano ha immediatamente fatto il giro dei social, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione tra i telespettatori più affezionati che considerano Del Debbio un punto di riferimento dell’informazione serale.

Questa nuova battuta d’arresto non è purtroppo un caso isolato in questa stagione televisiva. Già poco prima delle festività natalizie, Del Debbio era stato costretto a un riposo forzato a causa di una brutta influenza che lo aveva tenuto lontano dagli studi per diversi giorni. In quell’occasione, il giornalista era poi tornato al timone del programma rassicurando i fan sulla sua ripresa. Tuttavia, il fatto che a distanza di un solo mese si sia verificata una nuova indisposizione suggerisce che il conduttore non abbia ancora recuperato appieno la forma fisica ottimale.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli specifici sulla natura del malessere che ha colpito Del Debbio oggi, ma il termine indisposizione lascia intendere la necessità di un monitoraggio più attento. La scelta di Mario Giordano come sostituto garantisce la continuità editoriale del talk show, ma è innegabile che l’assenza del “padrone di casa” lasci un vuoto in termini di stile e conduzione. Il clima di apprensione è palpabile, specialmente considerando il carico di lavoro che una striscia quotidiana comporta per un professionista della sua caratura.

L’intera redazione e il pubblico da casa si stringono attorno a Paolo Del Debbio in questo momento di fragilità. La speranza condivisa è che questo stop sia solo precauzionale e che il giornalista possa tornare prestissimo a occupare il suo posto dietro la scrivania di 4 di sera. La sua voce, spesso schietta e vicina ai problemi della gente comune, è un elemento fondamentale del palinsesto di Rete 4, e l’augurio di una pronta e definitiva guarigione è unanime.