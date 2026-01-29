Palmi, processo “Hybris”: condanne pesanti e assoluzioni nel maxi blitz contro la cosca Piromalli | NOMI

Il Tribunale di Palmi – Sezione Penale, in composizione collegiale (Presidente dott.ssa Barbara Borelli, giudici a latere dott. Marco Iazzetti e dott. Ciriaco Greco) ha emesso, nel pomeriggio odierno, la sentenza di primo grado nel processo “Hybris”, celebrato con rito ordinario. Il Collegio ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di:

Antonio Zito – anni 20 e mesi 4 di reclusione (richiesta del PM: anni 30)

– anni 20 e mesi 4 di reclusione (richiesta del PM: anni 30) Rocco Delfino – anni 19 e mesi 6 (anni 30)

– anni 19 e mesi 6 (anni 30) Cosimo Romagnosi – anni 18 (anni 25)

– anni 18 (anni 25) Vittorio Minniti – anni 13 e mesi 6 (anni 14)

– anni 13 e mesi 6 (anni 14) Rosario Mazzaferro – anni 12 (anni 15)

– anni 12 (anni 15) Antonio Franza – anni 8 (anni 10)

– anni 8 (anni 10) Francesco Benito Palaia – anni 6 e mesi 4 (anni 9 e mesi 6)

– anni 6 e mesi 4 (anni 9 e mesi 6) Maria Martino – anni 5 (anni 7 e mesi 6)

– anni 5 (anni 7 e mesi 6) Antonio Ieraci – anni 2 e mesi 4 (anni 3)

– anni 2 e mesi 4 (anni 3) Andrea Alampi – anni 2 e mesi 3 (anni 5 e mesi 8)

Sono stati assolti:

Antonio Albanese (richiesta del PM: anni 8, difeso dall’Avv. Gianfranco Giunta e dall’Avv. Giovanni Ricco)

(richiesta del PM: anni 8, difeso dall’Avv. Gianfranco Giunta e dall’Avv. Giovanni Ricco) Salvatore Carbone (anni 7 e mesi 6, Avv. Domenico Putrino)

(anni 7 e mesi 6, Avv. Domenico Putrino) Giuseppe Coronese (anni 7, Avv. Ignazio Michele Dragone e Avv. Francesco Pietro Paolo Pesare)

(anni 7, Avv. Ignazio Michele Dragone e Avv. Francesco Pietro Paolo Pesare) Carmela De Gori (anni 7, Avv. Francesco Cardone)

(anni 7, Avv. Francesco Cardone) Salvatore Delfino (assoluzione, Avv. Mirna Raschi e Avv. Guido Contestabile)

(assoluzione, Avv. Mirna Raschi e Avv. Guido Contestabile) Ernesto Madaffari (anni 26, Avv. Guido Contestabile e Avv. Salvatore Staiano)

(anni 26, Avv. Guido Contestabile e Avv. Salvatore Staiano) Vincenzo Simone Minniti (anni 2, Avv. Guido Contestabile)

(anni 2, Avv. Guido Contestabile) Gaetano Verga (anni 8 e mesi 10, Avv. Luca Cianferoni e Avv. Giorgio D’Angelo)

Le indagini, attraverso le quali sono stati ipotizzati gli assetti funzionali della cosca Piromalli, avevano portato a contestare, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, turbata libertà degli incanti e importazione internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione “Hybris” era scattata il 9 marzo 2023 con l’esecuzione delle misure cautelari, all’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021.