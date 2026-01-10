Palmi, nuova variante per il Palazzetto dello Sport: “altri 106 mila euro a carico del Comune. Ora servono chiarezza, confronto e tempi certi”

Il Movimento Faro esprime “forte preoccupazione per la delibera di Giunta dell’11 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha approvato una nuova variante di progetto relativa al Palazzetto dello Sport di via San Giorgio. La modifica comporta un incremento dei costi di oltre 106 mila euro, somma che sarà coperta interamente con fondi comunali, aggravando ulteriormente il bilancio dell’ente. Pur mantenendo un approccio responsabile e costruttivo, riteniamo doveroso evidenziare come questa ulteriore variante confermi una gestione delle opere pubbliche che necessita di maggiore rigore, trasparenza e capacità di programmazione. Ogni aumento di spesa richiede spiegazioni puntuali e un confronto pubblico chiaro, soprattutto quando ricade direttamente sulla comunità”.

“In particolare, riteniamo indispensabile che l’Amministrazione fornisca tempi certi e verificabili. Non sono più sufficienti formule generiche come “a breve” o “a giorni”: i progetti finanziati con risorse PNRR impongono scadenze precise e inderogabili, e l’Amministrazione ha il dovere morale – oltre che amministrativo – di comunicare ai cittadini uno stato di avanzamento reale, con date, fasi e responsabilità”.

Le richieste del movimento Faro

“Per questo chiediamo che vengano illustrate pubblicamente:

le motivazioni tecniche che hanno reso necessaria la variante; le criticità emerse nella fase progettuale o esecutiva; le misure adottate per evitare ulteriori incrementi di costo; un cronoprogramma dettagliato, con tempi certi e non più approssimativi; lo stato complessivo dell’opera e la data prevista di consegna; una ricognizione trasparente su tutte le opere pubbliche in corso, con indicazione dei costi aggiornati e delle eventuali criticità.

A questo quadro si aggiunge la situazione dei lavori alla Tonnara, dove – ancora una volta – si naviga a vista. I lavori stanno iniziando quando, secondo le tempistiche previste, dovrebbero essere già conclusi o in dirittura di arrivo. Nonostante le numerose richieste del Movimento Faro di convocare un incontro pubblico con cittadini e forze politiche per discutere di quelle che secondo Noi rappresentano delle gravi criticità, l’Amministrazione non ha mai dato riscontro né ha consentito un confronto con RUP e progettisti.

Ribadiamo quello che rappresentiamo da tempo sul nuovo lungomare così come voluto dell’attuale amministrazione:

l’assenza di vie di fuga in caso di emergenza; la drastica riduzione dei posteggi, che rischia di rendere l’area poco accogliente e difficilmente fruibile; le possibili ricadute negative per gli esercenti, che potrebbero subire una significativa diminuzione dell’utenza.

In questo caso, qualora l’Amministrazione prendesse finalmente atto delle criticità evidenziate, sarebbe necessario valutare varianti mirate, finalizzate a correggere gli aspetti più problematici senza generare squilibri nei costi e senza gravare ulteriormente sulle casse comunali. Si tratterebbe di interventi correttivi nell’interesse esclusivo della Tonnara, dei residenti, dei frequentatori estivi e delle attività commerciali, non di varianti “a sorpresa” come quelle che stanno caratterizzando altre opere pubbliche.

Le opere pubbliche rappresentano un patrimonio della comunità e devono essere gestite con serietà, trasparenza e responsabilità. Gli stessi principi deve valere per tutte le opere attualmente in corso in città, molte delle quali risultano avvolte da un’incertezza crescente sia sui tempi di consegna sia sul reale impatto economico che potrebbero avere sulle casse comunali. In assenza di informazioni chiare, il rischio è quello di ritrovarsi di fronte a ulteriori varianti, ritardi e costi aggiuntivi non previsti. Il Movimento Faro continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione dei progetti, nella convinzione che i cittadini abbiano diritto a informazioni chiare, complete e soprattutto verificabili”.