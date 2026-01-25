Pallavolo Rossano travolgente: Paola ko 3-0 e primato sempre più solido

Prosegue senza ostacoli il cammino straordinario della Pallavolo Rossano ASD, che nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Serie C Femminile supera con un secco 3-0 la New Hospital Pallavolo Paola al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, consolidando il primato in classifica e confermando, ancora una volta, la propria forza tecnica e mentale. Una vittoria tutt’altro che scontata alla vigilia, soprattutto alla luce delle assenze pesanti in casa gialloblù: la regista Fabiola De Araujo, costretta a un lungo stop, e le condizioni fisiche non ottimali di Margo Dziunyk e della capitana Martina Domanico, entrambe reduci da infortuni. Eppure, le ragazze di Luigi Zangaro hanno risposto sul campo con una prestazione autoritaria, lucida e di grande personalità, spegnendo sul nascere ogni tentativo di reazione della formazione tirrenica.

Rossano si presenta in campo con Veronica Risuleo in cabina di regia, Valeria Diaco opposta, Sara Genova e Margo Dziunyk al centro, Martina Domanico e Valentina Martilotti in banda, con Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione.

Paola risponde con Inna Kolomiiets palleggiatrice, Lorenza De Bonis opposta, Giulia Fiorito e Miriam Mannarino centrali, Francesca Raschellà e Sara Stancato schiacciatrici, Isabella Tramonti libero.

La cronaca della partita

Il primo set è l’unico realmente combattuto. Le gialloblù pagano un servizio inizialmente falloso e il punteggio resta in equilibrio fino al 18 pari, quando il turno di battuta di Valeria Diaco cambia l’inerzia del parziale: quattro punti consecutivi che lanciano Rossano verso il 25-21.

Nel secondo set la Pallavolo Rossano ASD prende immediatamente il largo. Sul 4-0 iniziale firmato dai servizi di Martina Domanico, segue il break devastante di Veronica Risuleo, che mette in seria difficoltà la ricezione ospite. L’ingresso di Alba Greco dalla panchina produce altri sei punti consecutivi in battuta: il divario diventa incolmabile e il set si chiude rapidamente sul 25-11.

Più combattuto il terzo parziale. Rossano parte forte (5-0), ma Paola reagisce con carattere, ricucendo lo strappo e giocando punto a punto fino al 16 pari. A quel punto sale in cattedra Valentina Martilotti, protagonista di un turno di servizio devastante da sette punti consecutivi, che spezza definitivamente l’equilibrio e lancia le gialloblù verso il 25-16 finale.

Da sottolineare l’agonismo costante e la fame di vittoria delle bizantine, capaci di mantenere intensità e concentrazione fino all’ultimo pallone, senza concedere nulla alle avversarie. I numeri raccontano un percorso semplicemente straordinario: 45 punti in 15 partite, un ruolino di marcia impeccabile che certifica la crescita e la solidità di un gruppo sempre più consapevole. Ma in casa Rossano non c’è spazio per compiacersi: all’orizzonte c’è già la sfida contro la vicecapolista Nuova Pallavolo Bisignano, alla palestra comunale di Piazza Collina Castello, altro banco di prova decisivo per una stagione che continua a sognare in grande.