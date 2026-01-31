Pallavolo Rossano in trasferta a Bisignano: scontro al vertice che vale la vetta

La Pallavolo Rossano ASD torna in campo lontano dalle mura amiche per affrontare una delle trasferte più delicate e affascinanti dell’intera stagione. Domani, domenica 1 febbraio alle ore 18:00, le gialloblù saranno di scena alla palestra comunale di Piazza Collina Castello a Bisignano, teatro di un autentico scontro d’alta classifica del campionato di Serie C femminile. Dopo la netta e preziosissima vittoria per 3-0 conquistata sabato scorso al Palazzetto di Viale Sant’Angelo, che ha consolidato il primato solitario in classifica, la formazione rossanese è chiamata a un nuovo banco di prova contro una Nuova Pallavolo Bisignano costruita per il salto di categoria, attualmente seconda in classifica con una gara in meno.

Le bisignanesi arrivano al match forti della recente vittoria esterna contro Crotone, ma anche reduci dall’eliminazione in Coppa Calabria, maturata contro il coriaceo Cutro. Un dettaglio che rende la sfida ancora più imprevedibile e carica di significati. Quella di Maurizio Iaquinta è una squadra profonda, esperta e di grande qualità, capace finora di collezionare 12 vittorie e solo 2 sconfitte stagionali. Una delle due battute d’arresto è arrivata proprio contro Rossano nella gara d’andata, terminata 3-1 per le gialloblù, match che segnò anche la prima perdita di un set per le bizantine in campionato.

Il roster della Nuova Pallavolo Bisignano può contare su atlete di primo piano, con esperienza tra Serie C, B2 e successi regionali: dalla regia affidata a Claudia Di Lieto e Ilaria Totera, alla potenza offensiva di Ilaria Gabriele, Gioia Prezioso e Patrizia Pagano, fino alla solidità del reparto centrali e alla qualità del pacchetto liberi. Un gruppo costruito con ambizione e continuità, che fa della compattezza uno dei suoi punti di forza.

La Pallavolo Rossano ASD, dal canto suo, arriva a Bisignano con la consapevolezza di un percorso fin qui straordinario: 45 punti conquistati in 15 gare, una striscia impressionante che racconta il valore di un gruppo solido, determinato e affamato di vittorie. Anche in presenza di assenze pesanti, la squadra ha dimostrato carattere, identità e grande spirito di sacrificio.

Il match di domani rappresenta molto più di una semplice partita: è una sfida che misura ambizioni, personalità e tenuta mentale, in uno dei campi più difficili del campionato. Servirà una Rossano concentrata, aggressiva e capace di soffrire, sostenuta come sempre dal calore del proprio pubblico, anche a distanza. L’appuntamento è fissato per domani 1 febbraio alle ore 18:00 a Bisignano. Una gara da vivere, seguire e sostenere fino all’ultimo pallone. Perché certe partite valgono una stagione.