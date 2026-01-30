Pallavolo della Calabria in lutto: è morto il Prof. Mario Calabrese, figura storica del volley regionale

E’ morto Mario Calabrese, figura storica del volley della Calabria. A renderlo noto, con un comunicato di cordoglio, la FIPAV. “La federazione italiana pallavolo piange la scomparsa del prof. Mario Calabrese: figura storica della pallavolo calabrese e soprattutto cosentina. Mario, infatti, ha ricoperto la carica di presidente del Comitato Territoriale FIPAV Cosenza per ben 45 anni, dal 1976 fino al 2021. Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia Calabrese, inviando sentite condoglianze”.