Palermo super, Inzaghi travolge il Bari in casa propria: 0-3 al San Nicola, è 3° posto!

8 novembre. Questo il giorno dell’ultima sconfitta del Palermo. La squadra di Inzaghi non perde da quasi tre mesi, da esattamente dieci partite. E oggi non solo non perde, ma vince, anzi stravince. Nel derby del Sud a Bari, nell’anticipo di Serie B, la squadra siciliana travolge i pugliesi, sbancando il San Nicola per 0-3. Dopo un mese e mezzo, i rosanero tornano al successo in trasferta. La vittoria vale il terzo posto, almeno momentaneo: agganciato il Monza a 41 punti, secondo posto a -3, ma le altre giocheranno tutte nel weekend.
La partita scivola via sul pari a reti bianche, nel primo tempo: 0-0 all’intervallo, ma è nella ripresa che la squadra rosanero esce fuori e la sblocca, prima di raddoppiare e poi chiuderla definitivamente. All’ora di gioco è Le Douaron a sbloccarla, subito dopo non poteva non mancare la firma del solito Pohjanpalo, mentre il tris è di Ranocchia su rigore a dieci dal termine. Porta inviolata per la terza gara di fila, per i rosanero, che si confermano la miglior difesa dell’intero torneo.
Risultati 22ª Giornata Serie B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30
Bari-Palermo 0-3
Sabato 31 gennaio
Ore 15.00
Avellino-Cesena
Empoli-Modena
Entella-Frosinone
Sudtirol-Catanzaro
Venezia-Carrarese
Ore 17.15
Pescara-Mantova
Ore 19.30
Sampdoria-Spezia
Domenica 1 febbraio
Ore 15.00
Reggiana-Juve Stabia
Padova-Monza
Classifica Serie B
- Frosinone 45
- Venezia 44
- Monza 41
- Palermo 41*
- Cesena 34
- Juve Stabia 33
- Modena 33
- Catanzaro 32
- Carrarese 29
- Empoli 27
- Padova 25
- Avellino 25
- Sudtirol 25
- Reggiana 20
- Spezia 20
- Entella 20
- Bari 20*
- Mantova 19
- Sampdoria 19
- Pescara 14
*1 partita in più
Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B
Venerdì 6 febbraio
Ore 20.30
Cesena-Pescara
Sabato 7 febbraio
Ore 15.00
Catanzaro-Reggiana
Frosinone-Venezia
Juve Stabia-Padova
Mantova-Bari
Modena-Sampdoria
Ore 17.15
Palermo-Empoli
Ore 19.30
Spezia-Entella
Domenica 8 febbraio
Ore 15.00
Monza-Avellino