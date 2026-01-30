Palermo super, Inzaghi travolge il Bari in casa propria: 0-3 al San Nicola, è 3° posto!

8 novembre. Questo il giorno dell’ultima sconfitta del Palermo. La squadra di Inzaghi non perde da quasi tre mesi, da esattamente dieci partite. E oggi non solo non perde, ma vince, anzi stravince. Nel derby del Sud a Bari, nell’anticipo di Serie B, la squadra siciliana travolge i pugliesi, sbancando il San Nicola per 0-3. Dopo un mese e mezzo, i rosanero tornano al successo in trasferta. La vittoria vale il terzo posto, almeno momentaneo: agganciato il Monza a 41 punti, secondo posto a -3, ma le altre giocheranno tutte nel weekend.

La partita scivola via sul pari a reti bianche, nel primo tempo: 0-0 all’intervallo, ma è nella ripresa che la squadra rosanero esce fuori e la sblocca, prima di raddoppiare e poi chiuderla definitivamente. All’ora di gioco è Le Douaron a sbloccarla, subito dopo non poteva non mancare la firma del solito Pohjanpalo, mentre il tris è di Ranocchia su rigore a dieci dal termine. Porta inviolata per la terza gara di fila, per i rosanero, che si confermano la miglior difesa dell’intero torneo.

Risultati 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30

Bari-Palermo 0-3

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00

Avellino-Cesena

Empoli-Modena

Entella-Frosinone

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Carrarese

Ore 17.15

Pescara-Mantova

Ore 19.30

Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00

Reggiana-Juve Stabia

Padova-Monza

Classifica Serie B

Frosinone 45 Venezia 44 Monza 41 Palermo 41* Cesena 34 Juve Stabia 33 Modena 33 Catanzaro 32 Carrarese 29 Empoli 27 Padova 25 Avellino 25 Sudtirol 25 Reggiana 20 Spezia 20 Entella 20 Bari 20* Mantova 19 Sampdoria 19 Pescara 14



*1 partita in più

Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30

Cesena-Pescara

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00

Catanzaro-Reggiana

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Padova

Mantova-Bari

Modena-Sampdoria

Ore 17.15

Palermo-Empoli

Ore 19.30

Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00

Monza-Avellino