Palermo super, Inzaghi travolge il Bari in casa propria: 0-3 al San Nicola, è 3° posto!

Dopo un mese e mezzo, i rosanero tornano al successo in trasferta. La vittoria vale il terzo posto, almeno momentaneo: agganciato il Monza a 41 punti, secondo posto a -3, ma le altre giocheranno tutte nel weekend

esultanza palermo

8 novembre. Questo il giorno dell’ultima sconfitta del Palermo. La squadra di Inzaghi non perde da quasi tre mesi, da esattamente dieci partite. E oggi non solo non perde, ma vince, anzi stravince. Nel derby del Sud a Bari, nell’anticipo di Serie B, la squadra siciliana travolge i pugliesi, sbancando il San Nicola per 0-3. Dopo un mese e mezzo, i rosanero tornano al successo in trasferta. La vittoria vale il terzo posto, almeno momentaneo: agganciato il Monza a 41 punti, secondo posto a -3, ma le altre giocheranno tutte nel weekend.

La partita scivola via sul pari a reti bianche, nel primo tempo: 0-0 all’intervallo, ma è nella ripresa che la squadra rosanero esce fuori e la sblocca, prima di raddoppiare e poi chiuderla definitivamente. All’ora di gioco è Le Douaron a sbloccarla, subito dopo non poteva non mancare la firma del solito Pohjanpalo, mentre il tris è di Ranocchia su rigore a dieci dal termine. Porta inviolata per la terza gara di fila, per i rosanero, che si confermano la miglior difesa dell’intero torneo.

Risultati 22ª Giornata Serie B

Venerdì 30 gennaio

Ore 20.30
Bari-Palermo 0-3

Sabato 31 gennaio

Ore 15.00
Avellino-Cesena
Empoli-Modena
Entella-Frosinone
Sudtirol-Catanzaro
Venezia-Carrarese

Ore 17.15
Pescara-Mantova

Ore 19.30
Sampdoria-Spezia

Domenica 1 febbraio

Ore 15.00
Reggiana-Juve Stabia
Padova-Monza

Classifica Serie B

  1. Frosinone 45
  2. Venezia 44
  3. Monza 41
  4. Palermo 41*
  5. Cesena 34
  6. Juve Stabia 33
  7. Modena 33
  8. Catanzaro 32
  9. Carrarese 29
  10. Empoli 27
  11. Padova 25
  12. Avellino 25
  13. Sudtirol 25
  14. Reggiana 20
  15. Spezia 20
  16. Entella 20
  17. Bari 20*
  18. Mantova 19
  19. Sampdoria 19
  20. Pescara 14

*1 partita in più

Prossimo turno, 23ª Giornata Serie B

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.30
Cesena-Pescara

Sabato 7 febbraio

Ore 15.00
Catanzaro-Reggiana
Frosinone-Venezia
Juve Stabia-Padova
Mantova-Bari
Modena-Sampdoria

Ore 17.15
Palermo-Empoli

Ore 19.30
Spezia-Entella

Domenica 8 febbraio

Ore 15.00
Monza-Avellino

Leggi altri articoli di Sport