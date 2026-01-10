Palermo, presentato il saggio di Francesco Calanna “Il Paese dorme male. Il caso Sicilia”

“Cosa impedisce all’Italia, e in particolare alla nostra Sicilia, di trovare una rotta stabile verso il futuro?“. Da questa domanda prende le mosse “Il Paese dorme male. Il caso Sicilia”, l’ultimo saggio di Francesco Calanna, presentato a Palermo nella Sala Missioni della Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”. L’opera di Calanna non è solo una cronaca delle difficoltà: è un’analisi profonda di quel “torpore” che spesso blocca la società e rallenta la crescita, ma anche un invito alla speranza e alla responsabilità collettiva.

Al centro della serata un dibattito di alto profilo, impreziosito dalla partecipazione di voci autorevoli: il Prof. Antonio Matasso, il Prof. Andrea Piraino e il sindaco di Palermo On. Prof. Roberto Lagalla, insieme alla Dr.ssa Margherita Perez e all’Avv. Giuseppe Benedetto della Fondazione Einaudi, con la moderazione della giornalista Francesca Bertè.

La discussione è stata introdotta dal professor Matasso, che ha curato anche la prefazione del volume; subito dopo è intervenuto anche il professor Piraino: gli interventi dei due docenti universitari, particolarmente apprezzati, hanno fornito la base di discussione per l’incontro, che ha registrato una sala gremita e una forte partecipazione del pubblico.

Secondo Francesco Calanna, che è stato parlamentare regionale e attualmente presiede il GAL Nebrodi Plus, “nonostante il titolo evocativo, la sala piena dimostra che esiste una Sicilia vigile e pronta a scuotere le coscienze“. L’iniziativa conferma l’impegno del Centro Studi del GAL Nebrodi Plus nel promuovere un confronto serio e concreto sulle prospettive della Sicilia, valorizzando ricerca, competenze e comunità.