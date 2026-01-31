Palermo, paura al pronto soccorso dell’ospedale Cervello: crolla una parte del tetto, un ferito

Paura al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo dove, a causa di infiltrazioni d’acqua per via della rottura di una tubatura, è crollata una parte del tetto. Nella caduta improvvisa è rimasto ferito un’operatore del nosocomio. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera.

Successivamente, sono intervenuti i dipendenti della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita. Nel corso dei lavori i pazienti sono stati trasferiti al pronto soccorso pediatrico.