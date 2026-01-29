Palermo, Inzaghi: “il nostro campionato è iniziato 9 giornate fa, abbiamo fatto scelte dolorose. E sul mercato…”

“Il nostro campionato è iniziato 9 giornate fa, a Chiavari, da lì sono cambiate tante cose e abbiamo dovute fare scelte difficili e dolorose. In queste 9 partite sono arrivati 19 punti, una media da promozione. A Modena abbiamo fatto una partita seria e da squadra forte. Casa e trasferta ormai non le guardo più, ormai guardo ad altro”. Così Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo, esordisce nella conferenza stampa della vigilia del match di domani sera a Bari. Sul ritorno di Magnani: “sta bene e da due giorni si allena forte, ma domani non possiamo rischiarlo, è guarito dall’infortunio ma è stato fuori un mese. Per noi è un acquisto incredibile”.

Sul mercato, però, come suo solito, Superpippo non si sbilancia: “del mercato mi interessa poco, per me siamo una squadra forte e dobbiamo pensare al Bari. Abbiamo una società importante e se ci sarà un giocatore che potrà rafforzarci, e non è facile, si farà trovare pronta”.