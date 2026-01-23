Palermo, Inzaghi: “c’è un dettaglio che ci deve dare la convinzione di quanto siamo forti. Modena? Tra le candidate alla Serie A”

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato alla vigilia della sfida di domani a Modena, banco di prova importante contro una squadra in calo ma comunque prima in classifica fino a qualche settimana fa. “E’ una partita che arriva al momento giusto. E’ impegnativa, reputo il Modena una grande squadra che fino a poco tempo fa era prima e che è stata sfortunata in altre partite” ha detto. “Noi dobbiamo dare continuità, è la partita giusta per capire dove siamo arrivati. Il Modena è una squadra che mi piace, costruita bene, per me è una delle candidate alla promozione, ha l’allenatore giusto, è fisica, tecnica. Noi dobbiamo continuare, dare continuità. Voglio vedere la crescita. In queste due partite ho visto buone cose e cose in cui dobbiamo migliorare”.

“Giocare davanti alla nostra gente, in questo stadio, è speciale, è normale quindi fare queste prestazioni al Barbera. Quello che ho detto ai ragazzi è che se abbiamo fatto un record in casa che durava da più di 50 anni, pensando anche al Palermo dei fasti di un tempo, della Serie A, delle Coppe, allora ci deve dare convinzione che siamo forti e che possiamo andare a imporre il nostro gioco ovunque” ha aggiunto.