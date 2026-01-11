Palermo, il 2026 inizia con il freno a mano: il Mantova rimonta, è 1-1 nel recupero | CLASSIFICA

Pippo Inzaghi era stato chiaro in conferenza stampa: il Palermo avrebbe dovuto iniziare il 2026 come aveva chiuso il 2025, ovvero con una vittoria. Il suo Palermo aveva seguito il copione per 94 minuti di gioco, salvo poi lasciarsi recuperare dal Mantova a tempo quasi scaduto. Trasferta insidiosa quella del “Martelli” di Mantova, alla prima del nuovo anno, sempre un’incognita. Serviva sbloccarla subito per evitare che il match andasse troppo per le lunghe e ci si impantanasse sul pareggio, o peggio.

Ci pensa Ceccaroni ad aprire le marcature all’8′ minuto di gioco capitalizzando un cross dalla sinistra. Inizialmente, la rete era stata annullata per presunto fuorigioco, poi corretto al Var. Il Palermo non trova il raddoppio e nel finale vede sfumare i tre punti a causa del gol di Marras segnato al 95.

Il Palermo resta al quarto posto, accorcia a -3 dal Monza sconfitto ieri dall’Entella (in caso di vittoria sarebbe andato a -1) e vede il Venezia, che occupa la seconda posizione, utile per la promozione diretta allungare sul +4. Il Frosinone capolista sale a 7 lunghezze di vantaggio. Distanze da colmare nel girone di ritorno che inizia il prossimo weekend.

Risultati 19ª Giornata Serie B

Sabato 10 gennaio

Ore 15.00

Avellino-Sampdoria 2-1

Carrarese-Bari 1-0

Entella-Monza 1-0

Frosinone-Catanzaro 2-0

Reggiana-Venezia 1-3

Sudtirol-Spezia 2-1

Ore 17.15

Juve Stabia-Pescara 2-2

Ore 19.30

Cesena-Empoli 0-1

Domenica 11 gennaio

Ore 15.00

Mantova-Palermo 1-1

Ore 17.15

Padova-Modena

Classifica Serie B

Frosinone 41 Venezia 38 Monza 37 Palermo 34 Catanzaro 31 Cesena 31 Modena 29* Empoli 27 Juve Stabia 27 Avellino 25 Carrarese 23 Padova 22* Reggiana 20 Sudtirol 19 Entella 19 Sampdoria 17 Spezia 17 Bari 17 Mantova 16 Pescara 13



*1 partita in meno

Calendario 20ª Giornata Serie B

Venerdì 16 gennaio

Ore 20:30

Sampdoria-Entella

Sabato 17 gennaio

Ore 15:00

Avellino-Carrarese

Empoli-Sudtirol

Monza-Frosinone

Padova-Mantova

Venezia-Catanzaro

Ore 17:15

Reggiana-Cesena

Ore 19:30

Bari-Juve Stabia

Domenica 18 gennaio

Ore 15:00

Pescara-Modena

Ore 17:15

Palermo-Spezia