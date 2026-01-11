Palermo: controlli nel quartiere, sequestro di armi e droga

I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con il nucleo operativo, i militari del radiomobile, del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia e del 9° nucleo elicotteri hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen del capoluogo siciliano alla ricerca di armi e droga, dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità. I militari hanno trovato, nei padiglioni di via Rocky Marciano, una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola abrasa, completa di caricatore con 4 munizioni e munizioni di altro calibro tra cui proiettili 6.36 e 38 special.

Scoperti anche oltre 50 grammi di marijuana e, in un appartamento disabitato, in via Fausto Coppi, una piantagione indoor di marijuana con 126 piantine coltivate in una stanza adibita a serra, con lampade alogene, ventilatori, aeratori e fertilizzanti.