Palermo, allarme gas al Teatro Garibaldi: individuata una fuga di gpl

L’intervento congiunto effettuato in sinergia tra il pronto intervento gas di Amg Energia, i vigili del fuoco e la polizia municipale ha consentito di individuare una fuga di gpl da un impianto privato, evitando un incidente. É quanto è successo tra ieri sera e stamattina in via Castrofilippo interessando, in particolare, il sito del teatro Garibaldi. L’allarme è scattato in serata dopo una segnalazione dei vigili del fuoco: gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno rilevato la presenza di gas proveniente da un estrattore dell’impianto di aereazione del teatro, edificio che è stato aperto grazie alla collaborazione degli uffici dell’amministrazione comunale.

Immediatamente gli operatori di Amg hanno avviato i controlli, con la realizzazione anche di saggi sulla rete di distribuzione metano di via Castrofilippo da cui non sono emerse anomalie. Per scongiurare pericoli, i locali del teatro sono stati messi in sicurezza dal pronto intervento di Amg, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco che li hanno presidiati. Le verifiche sono state riavviate oggi, in apertura di mattinata, quando gli operatori di Amg Energia hanno individuato il problema in una bombola di gpl, confinante con i locali del teatro, da cui proveniva la dispersione, e appartenente a un impianto privato che dovrà essere messo in sicurezza.