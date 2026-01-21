Palermo, al via la conferenza dei servizi per il nuovo playground sportivo allo Zen

E’ stata avviata la conferenza dei servizi da parte dell’Area dei lavori pubblici e manutenzioni – ufficio edilizia pubblica e impianti sportivi del Comune di Palermo, per la realizzazione del nuovo playground sportivo in piazza Gino Zappa, nel quartiere Zen, che comprenderà un campo da basket, uno skate park e un’area attrezzata per la ginnastica. L’intervento rientra nel progetto nazionale “Sport Illumina“, promosso dal ministero per lo Sport e attuato da Sport e Salute S.p.A., finalizzato alla creazione di spazi sportivi inclusivi, moderni e accessibili in aree urbane caratterizzate da fragilità socio-economiche.

Il progetto del playground di Piazza Gino Zappa è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 800.000 euro, interamente a carico di Sport e Salute S.p.A., senza oneri economici per il Comune di Palermo. Sport e Salute curerà la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto, garantendone anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di sei anni dalla data di inaugurazione.

L’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio essenziale dell’iter amministrativo, finalizzato all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, da far partire nei prossimi mesi.

“Con l’avvio della Conferenza dei Servizi avviamo concretamente il percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio sportivo e di aggregazione nel quartiere Zen – dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Totó Orlando -. È un intervento che coniuga rigenerazione urbana, inclusione sociale e promozione della pratica sportiva, in un’area che ha bisogno di infrastrutture di qualità e di presìdi di socialità. Un progetto importante, interamente finanziato, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso le periferie e i giovani“. Il nuovo playground sarà uno spazio di libero accesso, pensato come luogo di incontro e di crescita sociale per la comunità locale, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, dice il Comune.