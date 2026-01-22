Padel, Cittanova ospiterà le finali provinciali del Campionato a Squadre TPRA Winter Cup | INFO

La Globo Padel Arena di Cittanova “è lieta di annunciare che ospiterà le fasi finali provinciali delle categorie Oro e Argento del Campionato a Squadre TPRA Winter Cup di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione padelistica provinciale e vedrà la partecipazione di 24 squadre e di oltre 100 atlete ed atleti, impegnati nelle competizioni maschili, femminili e miste”. Le fasi finali si disputeranno per il secondo anno consecutivo presso il club Globo Padel Arena, offrendo un palcoscenico ideale per celebrare sportività, impegno e passione. Il campionato, che ha coinvolto circoli e sportivi da tutta la provincia, trova così la sua naturale conclusione in un ambiente accogliente e di alto livello tecnico, simbolo della costante crescita del padel nel territorio.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno consecutivo un evento di questa portata – dichiara la direzione della Globo Padel Arena – È un riconoscimento importante per il nostro club e per tutto il movimento padel locale, che continua a crescere grazie alla passione e alla partecipazione di tanti giocatori e appassionati”. “L’invito – si legge in una nota – è rivolto a tutti gli amanti dello sport e del padel: un’occasione per vivere da vicino le emozioni di un grande evento e per sostenere le squadre che hanno conquistato l’accesso alle fasi finali. Il club Globo Padel Arena comunica inoltre che nel mese di maggio ospiterà il primo torneo internazionale di padel in Calabria. Si tratta di un tappa del circuito FIP Promises, torneo di padel giovanile internazionale, accogliendo giovani atleti ed atlete provenienti da tutta Italia e dall’estero”.