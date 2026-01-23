Pace fiscale anche a Gioia Tauro? L’annuncio del Sindaco sul pagamento degli arretrati: cosa cambia

“Il Comune di Gioia Tauro, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla legge di bilancio 2026 ( l. 199/2025), aderisce alla rottamazione quinnques, che può essere estesa anche ai tributi locali. Poiché questa estensione non è obbligatoria e automatica, è stata proprio l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Simona Scarcella, a decidere di aderire alla possibilità di pace fiscale per garantire a tantissimi cittadini che vogliono mettersi a regola con il pagamento dei tributi di poterlo fare evitando il pagamento di sanzioni e di interessi”. E’ quanto rivela in una nota il Sindaco di Gioia Tauro, nell’annunciare l’importante novità.

Gli uffici hanno già predisposto il regolamento che disciplina le modalità di pagamento (per i quali è stata prevista anche la rateizzazione) che verrà presto presentato al consiglio comunale per l’approvazione. L’adozione di questa misura è stata fortemente voluta dal Sindaco, che evidenzia le ragioni di questa scelta: “abbiamo riscontrato la volontà di tanti cittadini che intendono mettersi a regola ma che si sono trovati ad affrontare le difficoltà nascenti da sanzioni ed interessi molto elevati. La nostra volontà è quella di mettere tutti nelle condizioni di poter pagare. Questo aiuterà anche le casse dell’ente che hanno bisogno della liquidità necessaria per far fronte alle esigenze importanti della città. Ma risponderà anche a quanto richiesto dagli organi di controllo contabile che lamentano la presenza eccessiva di residui passivi nei nostri bilanci”.

“Si tratta di una scelta che aiuterà sia l’ente che i cittadini a regolarizzare delle posizioni pendenti da moltissimi anni. Ho sempre ritenuto che bisogna andare incontro ai cittadini e alle loro necessità. Il messaggio che mi sento di lanciare è di non perdere questa occasione per avviare un processo di regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie. Le modalità concrete di pagamento saranno esplicitate nel regolamento che a breve sarà portato per l’approvazione consiglio comunale” conclude il Sindaco.