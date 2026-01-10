Ospedale di Polistena, Giannetta: “mai parlato di sciacallaggio, respingo le polemiche” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Domenico Giannetta, già sindaco di Oppido Mamertina, ha voluto precisare alcuni concetti. “Non ho mai parlato di sciacallaggio rispetto a coloro che protestavano davanti all’ospedale di Polistena ma al massimo di strumentalizzazione“, rimarca Giannetta. “Vorrei evidenziare che l’altro giorno si è consumata una bella pagina di condivisione sociale davanti al nosocomio alla presenza di Cannizzaro e Arruzzolo. Consiglio regionale? Sì, sarà convocato per il 16 gennaio”.

“Io sono un medico che lavora nell’ospedale di Polistena e non potrei mai remare contro i miei concittadini, respingo al mittente tutte le polemiche”, conclude Giannetta.