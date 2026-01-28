Orrore in provincia di Messina, rinvenuti 3 cadaveri

Orrore a Montagnareale, in provincia di Messina, dove sono stati rinvenuti tre cadaveri. Il rinvenimento è avvenuto in una zona boschiva. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per avviare le indagini e gli accertamenti. Le tre vittime sono state identificate ma non sono state rese note le generalità.

Uccisi con colpi di arma da fuoco

I corpi dei tre uomini, stando alle prime sommarie informazioni, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Il rinvenimento è avvenuto in contrada Caristia.