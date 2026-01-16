Non sappiamo se lo sarà in campo, effettivamente e praticamente (oltre che fisicamente), ma sicuramente lo è per la sua storia, per la sua tecnica, per i suoi gol, per i suoi gesti tecnici, per i suoi trofei. Ora è ufficiale: Douglas Costa firma in Serie D. Ed è un colpo clamoroso. Se lo accaparra il Chievo Verona, desideroso di tornare presto nel calcio che conta dopo anni il fallimento e la risalita. Il brasiliano ex Juve e Bayern Monaco starà in Veneto fino all’estate, poi andrà a Dubai, all’Al-Ittifaq, l’altro club del proprietario Pietro Laterza, che la settimana scorsa ha ingaggiato anche Mario Balotelli. Nota a margine la bomba ACR Messina. Bomba, appunto, e nulla più. Anzi, più probabilmente, come evidenziato questa mattina su StrettoWeb, mossa di marketing.

La nota ufficiale del Chievo

Questo il comunicato ufficiale del Chievo:

La società A.C. CHIEVOVERONA comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione. Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense. Il calciatore brasiliano classe ’90 è un esterno offensivo di grande esperienza internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.

Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti. L’esterno d’attacco porta al Chievo esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli, rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra.

“Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ”. Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo.