Opere pubbliche e scadenze del Pnrr, confronto al Comune di Milazzo

“Rispettare i tempi fissati dal cronoprogramma che regolamenta le varie opere pubbliche, soprattutto quelle collegate al Pnrr”. Lo ha ribadito questa mattina il sindaco Pippo Midili incontrando, assieme all’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, dirigenti, responsabili di procedimenti e direttori dei lavori dei numerosi cantieri in atto aperti in città. Il primo cittadino nell’evidenziare quanto ribadito dalla Corte dei Conti a proposito di queste opere su tutto il territorio nazionale e in Sicilia in particolare, ha sottolineato “la necessità che le varie opere siano realizzate rispettando la tempistica fissata al 31 marzo prossimo e per questo ha chiesto un monitoraggio continuo per evitare che possibili criticità possano determinare ritardi che possono condizionare anche il cronoprogramma fissato dagli enti che hanno messo a disposizione i finanziamenti. Con i fondi del Pnrr – ha detto Midili – c’è poco da scherzare. Abbiamo tanti cantieri aperti e quindi occorre definirli. Sono consapevole che spesso i tempi della burocrazia non solo quelli della politica ma attraverso un monitoraggio continuo, previsto tra l’altro anche dalla normativa, possono essere rispettati i vari passaggi organizzativi intervenendo su eventuali ritardi o criticità”.

Questo il dettaglio delle opere attualmente in corso a Milazzo collegate al Piano nazionale di resilienza sulla scorta di quanto riferito dai vari direttori dei lavori intervenuti alla riunione:

Area esterna del Castello. In fase di collocazione la ringhiera, seguirà la posa della pavimentazione drenante. Parcheggio via Impallomeni. Lavori completati, si attende che l’Enel proceda alla fornitura dell’energia elettrica per l’illuminazione dell’area e l’automazione degli impianti. Ex mercato coperto Completata la parte strutturale in acciaio, entro fine mese saranno realizzati i solai. L’obiettivo è completare l’opera entro giugno.

Asilo di Grazia. Lavori in dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione del secondo asilo nido di Milazzo, eco-sostenibile e ad impatto zero sull’ambiente. L’ex scuola primaria della frazione di Grazia ha subito infatti una riconversione con demolizione e ricostruzione grazie ai fondi stanziati con il Pnrr per un ammontare di 821mila euro. In questa fase si sta realizzando il massetto per la pavimentazione. La realizzazione dell’asilo nido è finanziato con i fondi destinati anche al miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’asilo nido di via Policastrelli a San Pietro per una spesa complessiva di 1.140.000 euro.