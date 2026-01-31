Operazione antidroga a Messina: cinque arresti definitivi, smantellato sodalizio criminale

Agenti della Polizia di Stato di Messina, in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina, hanno tratto in arresto cinque persone, riconosciute colpevoli, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno dei destinatari dei provvedimenti dovrà espiare una pena residua di 11 anni e 4 mesi, mentre gli altri destinatari dei provvedimenti dovranno espiare una pena residua di circa 7 anni. Pertanto, all’esito degli atti di rito, i cinque soggetti, tutti messinesi, sono stati condotti in carcere.

Tali provvedimenti definitivi costituiscono l’epilogo dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Messina, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, avviata nel mese di gennaio 2019, in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Le indagini avevano consentito di fare piena luce sull’esistenza di un sodalizio criminale attivo nel settore del narcotraffico e dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina ed eroina, nei rioni di Gazzi e Mangialupi.

All’esito dell’attività di indagine svolta, nel mese di marzo 2022, la Polizia di Stato aveva dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, traendo in arresto 22 persone, delle quali 18 ristrette in carcere e 4 sottoposte agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti.