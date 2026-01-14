Omicidio a Palermo: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne

Un uomo di 73 anni, Vito La Puma, di Borgetto (Palermo) è stato ucciso nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini con colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato colpito mortalmente alla testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La Puma, che faceva l’allevatore di bestiame, è stato ucciso in campagna in contrada Principe di Mezzavilla, non lontano da Borgo Parrini. Sul delitto indaga la polizia la sezione omicidi della squadra mobile. E’ atteso l’arrivo del medico legale. Il 73enne sarebbe stato raggiunto da due colpi, uno alla testa e uno alla mandibola. La vittima ha piccoli precedenti di polizia ed in passato era stato indagato per furto e invasione di terreni. Gli agenti stanno scavando nel passato della vittima e stanno ascoltando i familiari di La Puma.