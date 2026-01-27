Olimpiadi Milano-Cortina, Tajani: “polemica sull’Ice? Non stanno arrivando SS”

Antonio Tajani risponde alle polemiche sull'Ice e sulla strumentalizzazione politica, da parte dell'opposizione, sulla vicenda

Antonio Tajani

L’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? “Non è che arrivano le SS. Non arrivano con i mitra e la faccia coperta. Arrivano dei funzionari… Non cadiamo neanche nelle cose che sembrano essere solo propaganda. La sicurezza dei Giochi olimpici è responsabilità dell’Italia“. È quanto dichiarato da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, parlando con i cronisti al Quirinale a margine delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.

Sull’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina c’è “una strumentalizzazione politica. Non arrivano persone armate in strada, non hanno alcun potere decisionale: collaborano“, ha aggiunto Antonio Tajani sottolineando che oggi ci sarà un incontro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con l’ambasciatore americano “proprio per chiarire questo“, ha comunicato il titolare della Farnesina.

