Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Pasdaran scortano l’Iran in Italia? La risposta dell’ambasciata

“A seguito di alcune notizie e speculazioni diffuse in merito alla composizione della delegazione della Repubblica Islamica dell’Iran ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, si informa che la squadra iraniana sarà composta da quattro atleti della disciplina dello sci, un allenatore, il capo delegazione e un consigliere olimpico della Repubblica Islamica dell’Iran“. È quanto specificato, attraverso una nota, dall’ambasciata iraniana a Roma, commentando l’ipotesi, sollevata da alcuni deputati italiani, che la delegazione iraniana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 possa essere scortata da membri dei Pasdaran, forza militare statale iraniana con funzioni politiche, economiche e di sicurezza interne e internazionali.

“L’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, sottolineando la necessità di un’informazione accurata e responsabile, auspica che, prima di qualsiasi analisi o presa di posizione politica, venga verificata la veridicità delle notizie“, viene ulteriormente specificato nella nota.