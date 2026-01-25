Nuovo percorso politico e culturale per il Sud: nasce Democratici Progressisti Meridionalisti. Principi, obiettivi, componenti

Oggi, 24 gennaio, si è svolta la prima assemblea costituente di Democratici Progressisti Meridionalisti, segnando l’avvio ufficiale di un nuovo percorso politico e culturale che nasce nel Mezzogiorno, e in particolare in Calabria, con l’obiettivo di costruire una proposta capace di incidere nel dibattito nazionale. Questo progetto catalizza molte forze politiche appartenenti a più aree geografiche e a diverse culture politiche tutte unite nel voler ridurre i divari territoriali e sociali oggi ancora presenti e non rappresentati da nessuna forza politica. Nel corso dell’assemblea è stata definita la prima struttura organizzativa del movimento e Francesco De Cicco, per la sua notevole esperienza politica e per il suo impegno civico , è stato indicato come Segretario Nazionale riconoscendogli la capacità di saper cogliere le istanze di tutti i territori e delle persone.

Il nuovo partito avrà una sua struttura ed organismi democraticamente eletti e Francesco Intrieri è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente dell’assemblea nazionale per il suo pluriennale impegno politico e sociale a favore delle comunità meridionali. Nel delicato ruolo di tesoriere é stato eletto Giovanni Orrico che con la sua pluriennale esperienza lo ha reso uno stimato dottore commercialista. Questi avranno il compito di guidare la fase costituente e lo sviluppo politico e programmatico. Democratici Progressisti Meridionalisti nasce quindi dall’esigenza di colmare un vuoto di rappresentanza e di visione, mettendo al centro i territori, le comunità e le persone, a partire da quelle realtà del Sud che da troppo tempo vivono condizioni di marginalità economica, sociale e infrastrutturale.

Il movimento fonda la propria azione su alcuni principi cardine: giustizia sociale, diritto al lavoro, coesione territoriale, sviluppo sostenibile, politiche per i giovani e riduzione delle disuguaglianze. La convinzione di fondo è che il rilancio dell’Italia passi necessariamente da un nuovo protagonismo del Mezzogiorno, attraverso investimenti mirati, valorizzazione delle competenze e una politica capace di ascoltare e governare i territori. Democratici Progressisti Meridionalisti si propone come una realtà aperta, inclusiva e radicata, pronta a costruire un percorso serio e credibile che unisca progressismo e meridionalismo in una visione di futuro condivisa. Con la prima assemblea costituente prende ufficialmente avvio un cammino che guarda al futuro del Sud e dell’intero Paese.