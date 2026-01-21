Nuovo Palasport Lamezia Terme, Scopelliti: “sport strumento di crescita sociale, inclusione e formazione”

Il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, esprime grande soddisfazione e profonda emozione per l’inaugurazione del nuovo Palasport di Lamezia Terme, una struttura moderna e funzionale destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per lo sport calabrese. “L’inaugurazione di questo Palasport rappresenta un momento di straordinaria importanza non solo per Lamezia Terme, ma per l’intera Calabria. È il segno concreto di una visione che mette al centro lo sport come strumento di crescita sociale, inclusione e formazione dei nostri giovani”.

Il nuovo impianto, concepito secondo standard moderni e all’avanguardia, offrirà spazi adeguati alla pratica sportiva di alto livello, ma anche alla promozione dello sport di base, scolastico e amatoriale, favorendo la diffusione dei valori educativi, etici e culturali che il CONI promuove quotidianamente.

“Questa struttura è una vera e propria casa dello sport: un luogo dove coltivare talenti, costruire comunità e rafforzare il senso di appartenenza. Investire negli impianti sportivi significa investire nel futuro, nella salute e nel benessere dei cittadini”.

Il Presidente Scopelliti rivolge un sentito ringraziamento alle istituzioni locali, ai tecnici, alle imprese e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, sottolineando come la collaborazione tra enti sia la chiave per ottenere risultati concreti e duraturi.

“Il CONI Calabria sarà al fianco delle federazioni, delle società sportive e delle amministrazioni affinchè questo Palasport sia vissuto, animato e valorizzato ogni giorno, diventando un simbolo di rinascita, entusiasmo e opportunità per lo sport calabrese“.