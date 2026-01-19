Nuovo innesto per la Reggio BiC: arriva la bulgara Feiti

La Reggio BiC ufficializza un nuovo arrivo nel proprio roster: è Feiti, atleta bulgara con classificazione 1.0, pronta a dare il suo contributo alla compagine reggina. L’innesto arriva dopo l’addio di Conde e si inserisce in un percorso ben definito dalla società, che guarda a questa stagione come a un anno di transizione, fondamentale per costruire basi solide in vista del futuro.

Feiti porterà nuove soluzioni tecniche e freschezza al gruppo, risultando un innesto in più soprattutto in ottica Eurocup, competizione nella quale la Reggio BiC continuerà il proprio percorso di crescita a livello internazionale. La giocatrice arriva dal Sofia Balkan, club con cui ha maturato una significativa esperienza, e si appresta a vivere la sua prima avventura nel campionato italiano di Serie A.

La scelta della dirigenza biancoamaranto conferma una strategia chiara: affiancare elementi di esperienza a un lavoro mirato sui giovani, trasformando la stagione in corso in un laboratorio di crescita e sviluppo. L’obiettivo non è soltanto affrontare al meglio i prossimi impegni, ma investire su un progetto tecnico e umano che possa dare frutti nel medio e lungo periodo.

In quest’ottica si inserisce anche l’imminente arrivo di Rachele Giglio, che in settimana si aggregherà al gruppo squadra, così come il percorso di crescita di Giuseppe Riccio, atleta reggino che da poco si è affacciato a questa realtà e rappresenta uno dei profili su cui la società intende puntare.

Entusiasta per questa nuova avventura, Feiti ha commentato il suo approdo a Reggio Calabria: “sono molto felice e orgogliosa di entrare a far parte della Reggio BiC. Per me è una grande opportunità poter giocare per la prima volta in Serie A italiana e misurarmi in una realtà così ambiziosa. Darò il massimo per aiutare la squadra a crescere, imparare e costruire qualcosa di importante per il futuro“.

Con l’arrivo di Feiti, la Reggio BiC aggiunge dunque un nuovo tassello al proprio progetto sportivo, confermando la volontà di essere lungimirante non solo nel presente, ma soprattutto nel percorso di crescita che guarda alle prossime stagioni.