Nuovi investimenti per la struttura del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, Alecci speranzoso: “ora garantire la sopravvivenza”

“Accolgo con favore le notizie relative all’interesse da parte di alcuni imprenditori calabresi riguardo la riconversione della struttura del Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Il tempo a disposizione non è tantissimo, e proprio per questo motivo occorre verificare e dare subito seguito a queste intenzioni per garantire la sopravvivenza di un vero e proprio polo d’eccellenza dal punto di vista sanitario, un punto di riferimento per tantissimi pazienti, non solo della provincia di Catanzaro, ma provenienti da altre province e regioni limitrofe”. E’ quanto si legge in una nota del Consigliere Regionale e Capogruppo PD Ernesto Alecci.

“La riconversione della struttura e nuovi investimenti potrebbero, inoltre, assicurare la continuità del lavoro per tanti medici e altre figure professionali che in questi anni hanno prestato servizio presso il Sant’Anna, raggiungendo un ottimo livello di specializzazione. Oltre che, naturalmente, dare vita nuovamente ad un importante sviluppo economico dell’area circostante grazie al conseguente indotto, così come succedeva nei decenni passati”.

“A questo punto appare fondamentale anche la volontà da parte della Regione Calabria di accompagnare con atti concreti la riconversione del Sant’Anna Hospital, al fine di rendere al più presto operativa la struttura e garantire ai cittadini sempre maggiori standard sulle prestazioni sanitari e l’aumento dei posti letto. Stroncare definitivamente il tentativo di ripartenza di questa struttura sarebbe un altro duro colpo inferto all’offerta sanitaria del territorio e vorrebbe dire la perdita di centinaia di posti di lavoro, un prezzo da pagare troppo alto per il nostro già difficile territorio. Per questo motivo auspico che il Presidente Occhiuto partecipi fattivamente ai prossimi incontri che potrebbero risultare decisivi, mantenendo risorse e impegni verso la sanità catanzarese”.