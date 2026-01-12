Nuovi fondi Pnrr a Taurianova: “i droni miglioreranno i servizi comunali”

Nuovi fondi a Taurianova per potenziare la dotazione strutturale e le apparecchiature del Municipio grazie a “Risorse in Comune”, il progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri finanziato con i fondi del Pnrr. È di questi giorni il decreto con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica approva l’elenco degli enti che avevano partecipato all’avviso, e inviato la domanda nei tempi e nei termini giusti, e con questo atto il governo Meloni assegna 77.403 euro all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi.

Il bando cosiddetto “a sportello”, ovvero svolto con modalità che hanno premiato anche l’ordine di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, divisi per area geografica e densità di popolazione, ha distribuito in tutt’Italia 100.000.000 della Missione 1 – inerente allo “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione della forza” – e il Municipio della cittadina della Piana di Gioia Tauro risulta nella lista dei 152 del Sud beneficiari della misura.

Appare piuttosto accelerata la corsia scelta dal Dipartimento per venire incontro ai propositi di ammodernamento degli enti, visto che i Comuni – perfezionata la graduatoria definitiva entro il prossimo 23 gennaio – dovranno eseguire gli acquisti finanziabili già entro il 26 febbraio, nell’ambito di un lavoro di ascolto, selezione e limatura delle esigenze dei vari uffici comunali che già in questi giorni sta vedendo impegnati l’assessore alla Smart City, Simona Monteleone, e il Rup del progetto “Risorse in Comune”, Francesco Maviglia, responsabile comunale dei Servizi Ragioneria-Patrimonio-Economato-Provveditorato.

Droni

L’orientamento sembra quello di privilegiare il potenziamento soprattutto dell’Ufficio tecnico, dell’Area Vigilanza, dei servizi digitali per i Tributi e l’Anagrafe, attraverso nuove dotazioni tecnologiche anche con l’ausilio di supporti azionati dall’intelligenza artificiale – come ad esempio i droni da poter usare per il controllo del territorio e per le misurazioni – al fine quindi di creare una risposta alle domande della cittadinanza più scientifica e puntuale possibile da parte dell’ente.

“Ricerca di modernità”

“Il Pnrr – dichiara l’assessore Monteleone – continua a premiare la ricerca di modernità che il Comune di Taurianova fa attraverso una delega assessorile specifica dedicata appunto alla facilitazione tecnologica che deve mettere i nostri cittadini nelle condizioni di esigere i servizi migliori, quanto più possibile alla stregua di quelli offerti dalle grandi città. La partecipazione attiva che ogni anno assicuriamo all’assemblea nazionale dell’Anci ci consente, fra le altre cose, proprio questo continuo raffronto con gli input offerti dalla tecnologica al servizio della pubblica amministrazione, e fa piacere sapere che i nostri Uffici rispondono con esiti brillanti alle nostre sollecitazioni affinchè il Comune trovi sempre un progetto pronto per partecipare a quanti più bandi possibile”. È volontà dell’Amministrazione Comunale di potenziare anche quei servizi, come l’Anagrafe e i Tributi, che hanno un immediato riscontro da parte degli utenti.

Il commento del sindaco

“Grazie al progetto “Risorse in Comune” – commenta il sindaco Roy Biasi – aggiungiamo un’altra corposa tessera in quel mosaico che in questi anni, per la prima volta, abbiamo iniziato a creare per far fare a Taurianova quel salto nella modernità dei servizi che mancava. A parte le app di avviso e di allerta che ci consentono un dialogo costruttivo e continuo con i cittadini, abbiamo aggiunto quegli strumenti innovativi che sono nati durante la pandemia sotto forma di amministrazione smart, ed ora ci prepariamo, grazie alle risorse di questo bando, a fare il pieno di quella tecnologia che conferisce al nostro personale comunale l’orgoglio di chi sa di poter lavorare al passo con i tempi: come si vede si tratta di un disegno organico composto da beni materiali e immateriali, servizi che i cittadini vedono immediatamente e organizzazioni interne che favoriscono l’efficienza amministrativa, che dimostra ancora una volta la puntualità con cui abbiamo saputo chiedere e spendere i fondi del Pnrr, non solo per lavori pubblici a immediato impatto ma anche per quella transizione tecnologica che fa legare il nome di Taurianova anche balla rivoluzione culturale di quest’epoca digitale”.