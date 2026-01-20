Nuova opportunità per le imprese cooperative: UNCI Calabria attiva lo “Sportello Credito”

La nuova UNCI Calabria “è lieta di comunicare alle proprie associate e a tutte le cooperative del territorio che, grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra l’ANCOS (Associazione Nazionale Cooperative Sociali aderenti all’Unci) e Banca Sistema e un accordo di collaborazione con ITALIAIMPRESA SRL, verrà attivato uno ‘Sportello Credito’ a supporto delle cooperative sociali associate. Lo ‘Sportello’ avrà l’obiettivo di supportare le cooperative nell’analisi e nell’accesso di strumenti di finanziamento a breve, medio e lungo termine”. E’ quanto spiega in una nota la UNCI.

“Tutte le cooperative sociali associate interessate potranno contattarci per ricevere gratuitamente uno studio preliminare volto a verificare le concrete possibilità di accesso al credito. A tal fine, è necessario trasmettere la ragione sociale e la partita Iva della cooperativa. Inoltre, offriamo un approfondimento sulle opportunità disponibili anche in relazione alla polizze catastrofali, adempimento obbligatorio per le cooperative sociali a vario titolo titolari di immobili. Certi che l’iniziativa rappresenti un ulteriore valore a supporto della sostenibilità e dello sviluppo delle cooperative associate, restiamo a disposizione per ogni ulteriore per ogni ulteriore chiarimento”.