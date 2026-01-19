NOVA Basket, Sciambarella: “progetto giovane che cresce bene”

Prosegue con convinzione il percorso di crescita della NOVA Basket, che punta con decisione sul settore giovanile come fulcro di uno sviluppo sportivo e organizzativo duraturo. Un progetto che coinvolge i territori di Sant’Agata, Torrenova e Rocca, e che oggi può contare su numeri importanti e su una struttura sempre più solida. La NOVA continua a costruire, giorno dopo giorno, un movimento fondato su valori, competenze e passione, con l’obiettivo di garantire ai giovani del territorio un percorso sportivo serio, ambizioso e sostenibile.

A raccontare la visione e l’ambizione della società è Francesco Sciambarella, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile: “è un progetto valido che abbiamo sposato immediatamente, perché ci sono le basi per poter crescere soprattutto nel settore giovanile. Quando il presidente ci ha presentato questa idea non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad aderire, e oggi i numeri ci danno ragione: tra Sant’Agata, Torrenova e Rocca abbiamo circa un centinaio di ragazzi iscritti al MiniBasket, ma non solo“.

Il movimento NOVA si articola infatti su più livelli, con un’attività che abbraccia l’intero percorso di formazione cestistica: “partecipiamo ai campionati Under 14, Under 15, Under 17, senza dimenticare l’Under 19, la DR2 e naturalmente la Serie C. Parliamo quindi di un movimento ampio, in costante crescita, che siamo davvero orgogliosi di portare avanti“.

Un progetto che poggia anche su competenze maturate in contesti di alto livello e trasferite in questo giovane e lungimirante progetto: “sono cresciuto come dirigente nell’Orlandina Basket ai tempi della Serie A, dove ho iniziato questo percorso nel 2015. È stata un’esperienza estremamente formativa, che mi ha permesso oggi di contribuire alla crescita della società, sempre supportato da persone che continuano ad affiancarmi con grande competenza. Parliamo di ex cestisti con esperienza, ex dirigenti con tanta passione e gente che crede fermamente nel valore di allenamento e ragazzi“.

Alla base del progetto NOVA Basket c’è una visione chiara, condivisa e orientata al futuro: “credo molto in questo progetto perché ha basi solide e al suo interno ci sono persone valide, con grande voglia di crescere. Ci sono giovani che si stanno avvicinando alla società ed ex cestisti che ne fanno parte attivamente. Sono convinto che questo progetto abbia un futuro importante“.