NOVA Basket a Milazzo senza paura: salvezza centrata, ambizione intatta

Torna in campo domani, sabato 17 gennaio, la Nova Basket di coach Claudio Pizzuto e coach Giovanni Gentile. I biancoblu saranno impegnati per la 16ª giornata di campionato nella difficile trasferta del PalaMilone di Milazzo, con palla a due fissata alle ore 19.00. La gara sarà diretta dagli arbitri Caputo di Lamezia Terme e Staropoli di Sellia Marina. Una partita complicata, su uno dei campi più ostici del girone, che la Nova affronterà con uno spirito nuovo e una consapevolezza importante: la salvezza è già matematicamente conquistata, con anticipo rispetto alle previsioni di inizio stagione.

Un traguardo che certifica il valore del lavoro svolto da staff e squadra e che permette ora di guardare al futuro con entusiasmo e senza pressioni. La classifica, infatti, racconta di una Nova stabilmente nelle zone alte, al secondo posto con 18 punti, alle spalle della capolista Dierre Reggio Calabria, e inserita in un gruppo di squadre racchiuse in pochi punti che rende ogni giornata decisiva. Un cammino solido, costruito giornata dopo giornata.

La trasferta di Milazzo rappresenta però un banco di prova significativo: i padroni di casa hanno perso una sola volta davanti al proprio pubblico, contro la Virtus Trapani nella gara d’andata, a conferma della difficoltà dell’impegno. Serviranno attenzione, intensità e continuità per provare a strappare un risultato positivo.

“Aver raggiunto la salvezza in anticipo è un risultato che va riconosciuto a tutto il gruppo – sottolinea coach Claudio Pizzuto –. È stato il nostro primo obiettivo e lo abbiamo centrato grazie al lavoro quotidiano, alla disponibilità dei ragazzi e alla crescita mostrata partita dopo partita. Adesso possiamo giocare con la testa più libera, ma questo non significa abbassare l’intensità: anzi, vogliamo continuare a migliorarci. La trasferta di Milazzo rappresenta un test significativo anche sotto il profilo mentale, dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità“.

Sulla stessa linea anche coach Giovanni Gentile, che guarda al momento della squadra con fiducia: “il fatto di non avere più la pressione della salvezza ci permette di lavorare con maggiore tranquillità. Ora possiamo concentrarci sulla qualità del nostro gioco e sull’identità che vogliamo costruire. Non abbiamo nessuna spada di Damocle sulla schiena, ma tanta voglia di continuare a crescere.

Con la salvezza acquisita andremo a Milazzo ad affrontare una squadra forte. Affrontiamo una squadra molto solida, soprattutto in casa. Servirà una partita attenta, fatta di sacrificio e continuità. Andiamo lì consapevoli delle difficoltà, ma anche con la voglia di misurarci su un campo importante“.