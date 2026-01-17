“Notte del Liceo Tommaso Campanella”, a Reggio Calabria l’evento che celebra l’importanza degli studi classici

Al Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, da più di 200 anni scuola di eccellenza, si terrà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18,00 l’annuale appuntamento che celebra l’importanza degli studi classici. Quest’anno il tema della “Notte del Liceo Tommaso Campanella” sarà la “Bellezza e conoscenza, il pensiero che crea”. Durante l’evento, che funge anche da momento di informazione e orientamento per gli allievi delle scuole secondarie di primo grado, gli studenti presenteranno attività e percorsi personalizzati legati alle discipline curriculari, non solo latino e greco – caratterizzanti il corso di studi – ma anche filosofia, storia, matematica, scienze, educazione motoria , storia dell’arte… I partecipanti potranno seguire esecuzioni musicali curate da allievi ed ex allievi studenti del Conservatorio, assistere a performances teatrali e coreutiche, alla lettura di poeti antichi e moderni, conoscere le sentenze del Diritto romano, interrogarsi sul rapporto tra l’uomo e la tecnologia, curiosare nel mondo dell’arte e della gastronomia antica, partecipare ad attività di tipo scientifico.

I nostri studenti, coordinati dai loro docenti, guideranno i presenti attraverso percorsi innovativi nel metodo e nei contenuti con l’utilizzo delle moderne tecnologie: realtà aumentata, lim, strumenti come web radio e podcasting, ma sempre nel solco del principio “TRADITIO IN NOVITATE”. Durante la serata saranno presentati ed illustrati i quattro indirizzi di studio: Liceo classico tradizionale, Liceo classico Internazionale Cambridge IGCSE, Liceo classico ad indirizzo giuridico – economico, Liceo classico ad indirizzo medico – scientifico. L’evento, è aperto a tutta la città.