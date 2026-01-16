Norma fake di La Vardera approvata in Sicilia, 26 parlamentari dicono sì a 1 milione per Comuni inesistenti

Incredibile quanto successo all’Ars siciliana durante i voti sulla finanziaria: 26 deputati regionali hanno votato a favore dell’emendamento che conteneva una norma fake del deputato Ismaele La Vardera di Controcorrente, facendo passare la norma. La norma-burla, che ha stanziato 1 milione di euro per comuni con una forma giuridica inesistente, presentata dal leader di Controcorrente per dimostrare “la facilità e la disattenzione con cui si approvano le leggi in Sicilia”, si è discusso in un servizio nella trasmissione Piazza Pulita su La7 in onda ieri sera.

La norma fake è passata in un contesto di enorme confusione. Un milione di euro non spendibile, ma che rimane a questo punto a disposizione del bilancio della Regione. “Questo governo pur comprare il mio silenzio mi ha dato 1 milione di euro per una cosa che non esiste, non leggendo di fatto l’emendamento. Una verità amara che dovrebbe portare alle dimissioni dell’assessore Dagnino. Ci odieranno ancora di più e faranno di tutto per silenziarci, stiamo dimostrando che il re è nudo smascherando un sistema allucinante”, evidenzia La Vardera.