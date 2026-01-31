Noi Moderati: Maria Marilena Mammone nominata responsabile provinciale del Movimento Femminile di Reggio Calabria

Il movimento politico Noi Moderati annuncia la nomina di Maria Marilena Mammone quale Responsabile provinciale del Movimento Femminile per la provincia di Reggio Calabria. La nomina, conferita dal Coordinatore Provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria On. Nino Foti, “nasce dal riconoscimento dell’entusiasmo, della passione e del costante impegno sociale, politico e civile dimostrato da Mammone nel corso della sua attività sul territorio. Un incarico che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza e del ruolo delle donne all’interno del partito, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, ascolto e iniziative concrete a favore della parità, dell’inclusione e della valorizzazione delle competenze femminili”.

“A Maria Marilena Mammone rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro – dichiara l’On. Nino Foti – certo che saprà svolgere questo incarico con serietà, passione e senso di responsabilità, contribuendo in maniera concreta alla crescita del Movimento Femminile e all’azione politica di Noi Moderati sul territorio della provincia di Reggio Calabria”.