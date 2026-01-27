Niscemi, allarme della Protezione civile: “l’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela”

Ciciliano al Coc con Schifani e Cocina dopo il sopralluogo scientifico: “Non è solo ciò che si vede, il movimento coinvolge tutta la collina”. Emergenza frana sempre più grave

Frana Niscemi
Foto di Rosario Cauchi / Ansa

L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela“. Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune.

