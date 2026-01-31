Nevicata sull’Etna, Piano Provenzana in tilt: lunghe code e polemiche fra gli automobilisti | FOTO

C’era da aspettarselo, succede sempre, continuerà a succedere. Forte nevicata sull’Etna nelle ultime ore, vulcano imbiancato e grande attrattiva per cittadini e turisti, pronti per un weekend sulla neve. Piano Provenzana va in tilt, come dimostrano le immagini virali sui social, con lunghe code di macchine bloccate in fila sotto la neve per diverse ore.

Tra qualche automobilista senza catene, una disorganizzazione generale nel far fronte a controlli e manutenzione delle carreggiate e la gestione dell’enorme flusso di persone, quella che doveva essere una giornata di divertimento si è trasformata in un incubo fra lunghe attese e polemiche in strada e sui social.